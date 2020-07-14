Малком попал в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет

Форвард «Зенита» Малком был включен в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет, который составил портал Give Me Sport.

Бразилец находится на 24-м месте в этом рейтинге. «Вы помните, когда «Барса» считала, что они совершила сделку века, вырвав Малкома из-под носа «Ромы»? Да, они не должны были беспокоиться, — написал автор рейтинга. — Но Малком всегда чувствовал себя запасной деталью при Эрнесто Вальверде, хотя он и забил «Реалу», и был продан «Зениту» в Санкт-Петербург буквально через год после подписания контракта».

Малком забил четыре мяча в 24 играх за «Барселону» — 0,16 за матч.

В топ-10 вошли:

10. Алексис Санчес (0,33 гола за матч)

9. Давид Вилья (0,4)

8. Тьерри Анри (0,4)

7. Хавьер Савиола (0,42)

6. Патрик Клюйверт (0,47)

5. Златан Ибрагимович (0,48)

4. Неймар (0,56)

3. Самюэль Это'О (0,65)

2. Луис Суарес (0,7)

1. Лионель Месси (0,87).