Малком объяснил, почему с уважением относится к Месси

Новичок «Зенита», нападающий Малком отметил, что с большим уважением относится к бывшему одноклубнику, форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год.

— Месси является особенным игроком, конечно, он отличный человек, партнер по команде и просто очень хороший парень, — приводит слова Малкома Goal. — Мы относимся друг к другу с большим уважением, мы прекрасно провели время вместе. Он звезда, этот футболист заслуживает всего того, чего добился,