Малком обратился к болельщикам «Зенита»: «Ухожу с ощущением, что теперь я один из вас»
Бывший нападающий «Зенита» Малком, который перешел в «Аль-Хиляль», обратился к фанатам сине-бело-голубых.
На Youtube-канале «Зенита» вышел ролик с обращением 26-летнего бразильца под названием «Малком: (не) последнее слово».
«Привет всем болельщикам! Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Все, что я могу сказать вам – слова благодарности за то, что мне довелось здесь пережить за практически четыре года. Они были наполнены эмоциями, победами и титулами. Слава богу забивать мячи мне тоже удавалось часто!
Было много радостных моментов и счастья. Начало моего пути в «Зените» было грустным, ведь я получил травму, но затем смог быстро восстановиться и вернуться на поле, чтобы вновь делать то, что люблю всей душой – играть в футбол.
Я очень-очень рад каждой мелочи, которая случилась здесь со мной, каждому матчу, всему тому опыту, что я получил за это время. И я не говорю вам «Прощайте», я говорю «До встречи». Ухожу с особенным ощущением, что теперь я один из вас, очередной поклонник «Зенита». И я уверен – без меня сине-бело-голубые продолжат побеждать и завоевывать трофеи!
Большое спасибо всем игрокам, представителям тренерского штаба и сотрудникам клуба, с которыми я разделил здесь много замечательных моментов. Я пришел сюда простым поклонником клуба, а ухожу тем, кто несет любовь к «Зениту» глубоко в сердце. И мысленно буду рядом с командой в каждом матче, пускай и находясь далеко по расстоянию
Мне очень приятно, что в жизни появился новый вызов, новая спортивная цель, но я продолжу поддерживать «Зенит» даже издалека! И сейчас хочу сказать... «Зенит», Питер, я тебя люблю», – сказал Малком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0