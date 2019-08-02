Малком: "Надеюсь как можно скорее начать забивать и приносить радость болельщикам "Зенита"

Новичок "Зенита" бразилец Малком на первой пресс-конференции в петербургском клубе рассказал о своем переходе.

– Для начала я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в моем переходе, – сказал Малком, – главного тренера "Зенита", президента клуба, спортивного директора. Очень рад быть здесь. Надеюсь как можно скорее начать играть, забивать и приносить радость болельщикам.

– Какое ваше первое впечатление о городе? Расскажите о целях и задачах в новой команде?

– Спасибо за прием. Не успел еще все посмотреть, но видел, что Петербург – очень красивый город, здесь много туристов. Хочу, чтобы у меня все получилось в "Зените", хочу проявить себе и показать, на что способен. (Егор Бычков)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр