Малафеева выписали из больницы после коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, госпитализированный на прошлой неделе с коронавирусом, выписался из больницы. Экс-футболист выложил в своем Instagram две Stories, в которых поблагодарил всех за поддержку и врачей за работу.

«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя»

«Спасибо, герои» — написал бывший голкипер.

Екатерина Малафеева, супруга Вячеслава, 19 января на своей странице в Instagram сообщила, что Вячеслав готовится к госпитализации из-за большого поражения легких и высокой температуры.

Вратарь выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 годы и за сборную России с 2003 по 2012. В составе питерского клуба Малафеев 4 раза выиграл чемпионат России, 3 Кубка России, 3 Суперкубка России, Кубок УЕФА-2008 и Суперкубок УЕФА того же года. В составе сборной стал бронзовым призером Евро-2008.