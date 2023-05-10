Хавбек ЦСКА Мухин: «За всю карьеру сложнее всего обороняться было против Тимура Сулейманова»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал самого сильного дриблера, против которого приходилось обороняться.
«Карраскаль — самый сильный дриблер, против которого приходились обороняться? Нет. Самый сильный — Тимур Сулейманов. За всю карьеру против него было сложнее всего играть», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».
Тимур Сулейманов выступает за «Пари НН» с сезона-2020/21.
В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах, забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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