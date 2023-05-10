Агент Азмуна: «Пока не говорил о переходе ни с одним российским клубом»
Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что российские клубы пока не контактировали с ним по поводу перехода нападающего «Байера» Сердара Азмуна.
«Может, какой-то интерес из России к Сердару и есть, но лично я пока не говорил о его переходе ни с одним российским клубом», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Азмун провел в составе «Байера» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|48-24
|51
|
3
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|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
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|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
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|42
|
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|6
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|44-35
|42
|
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|3
|11
|49-50
|39
|
9
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|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
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|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
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|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
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Локомотив
|16
|1
|3
|
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Локомотив
|24
|1
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