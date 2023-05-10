Агент Азмуна: «Пока не говорил о переходе ни с одним российским клубом»

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что российские клубы пока не контактировали с ним по поводу перехода нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Может, какой-то интерес из России к Сердару и есть, но лично я пока не говорил о его переходе ни с одним российским клубом», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Азмун провел в составе «Байера» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.