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Максим Деменко рассказал, чем ему запомнился футбольный 2022 год

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко рассказал, чем ему запомнился 2022 год. Он также признался, что ждет возвращения россиян к международным соревнованиям.

«Запомнился 2022 год чемпионатом мира и победой сборной Аргентины. От 2023 года позитивные. Хочется, чтобы наши клубы и сборная все-таки начали играть на международной арене. Как сложится — в европейской лиге или уже в азиатской. Хочу, чтобы в 2023 году мы увидели российские команды в еврокубках либо в азиатских турнирах, главное, чтобы они играли, а наши болельщики их поддерживали», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10534529-demenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-2023-goda-dlya-rossijskogo-futbola.html
Максим Деменко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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