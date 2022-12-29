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Александр Жуков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, какие позиции нужно усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что «Спартаку» для конкуренции нужен один сильный нападающий, обязательно. И еще нужно усилить опорную полицию, это две позиции важные, возможно, еще нужен игрок на позиции центрального защитника. Должны бороться в РПЛ и в кубке тоже, шансы есть» — цитирует Жукова Metaratings.ru.

После 17 туров в этом сезоне РПЛ «Спартак» набрал 36 баллов и расположился на втором месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-glava-okr-zhukov-nazval-pozicii-v-spartake-kotorye-trebuyut-usileniya-zimoi-216995/
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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