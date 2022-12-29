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Президент «Торпедо» Геркус: «Мы абсолютно доверяем Талалаеву, надеемся и верим в него»

Мария Гусева
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Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил работу главного тренера автозаводцев Андрея Талалаева.

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее, — цитирует ТАСС Геркуса. — Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу [Талалаеву], надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой. Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба. Вот какая у нас задача — опередить две команды».

После 17 туров «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Андрей Талалаев возглавил команду в октябре, но под его руководством черно-белые пока не одержали ни одной победы в РПЛ.

Источник: ТАСС
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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Ростов – Локомотив
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