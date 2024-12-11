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Сегодня, 08:00

Макгиди рассказал, как ругался с русскими в Турции

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как ругался с русскими туристами в Турции.

— Я тоже подучил язык, когда играл в «Спартаке». Но с тех пор, как уехал, использую его только в Дубае или Турции, потому что никто больше не говорит по-русски в других странах. Может быть, в Лондоне кто-то и его знает, но встретить таких людей сложно. Поэтому почти нет практики, и это расстраивает, — сказал Макгиди «СЭ».

Экс-футболист «Спартака» также ответил на вопрос, общается ли по-русски в Дубае и Турции.

— Да, вы же знаете ваших соотечественников! Порой встречаться с ними бывает забавно. Как-то в Турции произошел один случай, и я сразу вспомнил эту особенность русских, ха-ха! В общем, стоял в очереди на паспортном контроле, и вдруг трое русских проходят вперед... В этот момент говорю: «Извините, что вы делаете?»

Они просто влезли в очередь. Мы стали ругаться на русском — никаких плохих слов, просто обычный спор. В итоге после того, как я на русском сказал им: «Я пришел первым, вы будете позади меня», мужчина согласился, и они встали в очередь. Вот так. Это забавно, потому что я никогда не сталкивался с подобным поведением, пока не приехал в Россию. А потом, когда узнал, как люди это делают, начал повторять!

Были случаи, когда на отдыхе встречал болельщиков «Спартака». А иногда даже и футболистов других российских клубов. Имен не знаю, но спартаковские болельщики рассказали мне, что это были вратарь «Рубина» и футболист «Динамо». В общем, полезно знать русский, и я использую его, когда только могу, — добавил Макгиди.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Маркус Вендел

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