Макгиди рассказал, как ругался с русскими в Турции

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как ругался с русскими туристами в Турции.

— Я тоже подучил язык, когда играл в «Спартаке». Но с тех пор, как уехал, использую его только в Дубае или Турции, потому что никто больше не говорит по-русски в других странах. Может быть, в Лондоне кто-то и его знает, но встретить таких людей сложно. Поэтому почти нет практики, и это расстраивает, — сказал Макгиди «СЭ».

Экс-футболист «Спартака» также ответил на вопрос, общается ли по-русски в Дубае и Турции.

— Да, вы же знаете ваших соотечественников! Порой встречаться с ними бывает забавно. Как-то в Турции произошел один случай, и я сразу вспомнил эту особенность русских, ха-ха! В общем, стоял в очереди на паспортном контроле, и вдруг трое русских проходят вперед... В этот момент говорю: «Извините, что вы делаете?»

Они просто влезли в очередь. Мы стали ругаться на русском — никаких плохих слов, просто обычный спор. В итоге после того, как я на русском сказал им: «Я пришел первым, вы будете позади меня», мужчина согласился, и они встали в очередь. Вот так. Это забавно, потому что я никогда не сталкивался с подобным поведением, пока не приехал в Россию. А потом, когда узнал, как люди это делают, начал повторять!

Были случаи, когда на отдыхе встречал болельщиков «Спартака». А иногда даже и футболистов других российских клубов. Имен не знаю, но спартаковские болельщики рассказали мне, что это были вратарь «Рубина» и футболист «Динамо». В общем, полезно знать русский, и я использую его, когда только могу, — добавил Макгиди.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.