Макгиди рассказал, как ругался с русскими в Турции
Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как ругался с русскими туристами в Турции.
— Я тоже подучил язык, когда играл в «Спартаке». Но с тех пор, как уехал, использую его только в Дубае или Турции, потому что никто больше не говорит по-русски в других странах. Может быть, в Лондоне кто-то и его знает, но встретить таких людей сложно. Поэтому почти нет практики, и это расстраивает, — сказал Макгиди «СЭ».
Экс-футболист «Спартака» также ответил на вопрос, общается ли по-русски в Дубае и Турции.
— Да, вы же знаете ваших соотечественников! Порой встречаться с ними бывает забавно. Как-то в Турции произошел один случай, и я сразу вспомнил эту особенность русских, ха-ха! В общем, стоял в очереди на паспортном контроле, и вдруг трое русских проходят вперед... В этот момент говорю: «Извините, что вы делаете?»
Они просто влезли в очередь. Мы стали ругаться на русском — никаких плохих слов, просто обычный спор. В итоге после того, как я на русском сказал им: «Я пришел первым, вы будете позади меня», мужчина согласился, и они встали в очередь. Вот так. Это забавно, потому что я никогда не сталкивался с подобным поведением, пока не приехал в Россию. А потом, когда узнал, как люди это делают, начал повторять!
Были случаи, когда на отдыхе встречал болельщиков «Спартака». А иногда даже и футболистов других российских клубов. Имен не знаю, но спартаковские болельщики рассказали мне, что это были вратарь «Рубина» и футболист «Динамо». В общем, полезно знать русский, и я использую его, когда только могу, — добавил Макгиди.
С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3