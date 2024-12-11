Пивоваров: «Очень надеюсь, что в новой форме «Динамо» выиграет РПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров надеется на то, что в новой форме бело-голубые выиграют РПЛ.

«Верю ли в то, что в ближайшие несколько лет «Динамо» завоюет кубок РПЛ в новой форме? Очень надеюсь на это. Мы все для этого делаем», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.

«Динамо» после 18 туров с 35 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.