Махачев назвал Абакара Гаджиева лучшим футболистом России

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал полузащитника махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева лучшим футболистом России.

«Для меня лучший футболист России — это Абакар Гаджиев», — цитирует Махачева РИА Новости.

27-летний хавбек выступает за махачкалинское «Динамо» с 1 января 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Гаджиев забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

После 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ махачкалинское «Динамо» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.