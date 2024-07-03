«Зенит» не определился с будущим Фернандеса

В «Зените» пока не определились с будущим защитника Марио Фернандеса, который продолжает восстановление после травмы, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, тренерский штаб «Зенита» ждет, когда футболист приступит к тренировкам.

В минувшем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.