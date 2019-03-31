Магомед-Шапи Сулейманов: "Первый дубль за основу? Теперь надо делать первый хет-трик"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Анжи" (5:0) в матче 21 тура РПЛ заявил, что такой результат, несмотря на количество игроков, дался не очень легко, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Готовились к "Анжи", как и ко всем соперникам, - отметил Сулейманов. - Мы не недооценивали соперника, вышли с максимальным настроем и показали хорошую игру.

- Обсуждали ли в раздевалке, что теперь в вашей команде 3 лучших бомбардира - Классон, Ари и вы?

- Нет, я за этим не слежу. Мое дело - выходить и играть.

- А за тем, что это ваш первый дубль за основу?..

- Да, приятно, что это первый дубль за основу. Но надо двигаться дальше. Надо делать первый хет-трик за основу.

- Не было ли у вас адаптации после сборной к клубу?

- Нет. Хотя это были другие сборы, задачи, другая игра, но все же я знаю момент, когда нужно переключиться со сборной на клуб.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходят на игры и поддерживают нас. Нам приятно, мы играем для них.

- Судя по счету, матч стал легкой прогулкой для вашей команды. Что думаете?

- Я бы не сказал. Все равно тяжело взламывать команды, которые отсиживаются в обороне. В этом матче получилось по-другому, но я не сказал бы, что это было легко. Серия без побед? Эта победа даст новый импульс нашим играм. Серию мы не замечали. Я думаю, ничья с "Байером" может считаться победой. Мы ни в одном матче не вышли с опущенными головами и провели их достойно. (Екатерина Потапова)