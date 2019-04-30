Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев​ не смотрит известный телесериал "Игра Престолов", потому что не имеет в своем распоряжении достаточно свободного времени.

– Как-то вы написали в Инстаграме "Зима близко". Любите "Игру престолов"?

– Если честно, не смотрел ни одного сезона. Все говорят вокруг, но у меня не так много свободного времени. Хотя сериалы иногда смотрю. Из того, что действительно зацепило – "Табу", очень жду второй сезон, мне нравится Том Харди. Еще "Настоящий детектив" – первый сезон там самый сильный. Мэтью Макконахи – топовый актер, как и Леонардо Ди Каприо. Они вытаскивают любой фильм.

В текущем сезоне Оздоев провел 21 матч в составе "Зенита", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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