Магомед Оздоев: "Переход Ракицкого – это, безусловно, плюс для "Зенита""

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев отметил, что быстро нашел общий язык с новичком команды Ярославом Ракицким. По его мнению, переход украинца – это плюс для сине-бело-голубых.

– С Ракицким я уже знаком, мы познакомились на отдыхе в Турции, – цитируют "Известия" Оздоева. – У нас очень много общих друзей еще с тех времен, когда я играл в киевском "Динамо". Ярослав – хороший парень. Мы с ним быстро нашли общий язык и играли в отпуске в волейбол.

– Он усилит "Зенит"?

– Конечно. Ракицкий – очень сильный футболист. Он долгое время играл за "Шахтер", который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Из донецкого клуба вышел уже не один сильный игрок. Многие теперь играют в лучших клубах мира. Переход Ярослава – это, безусловно, плюс для "Зенита".