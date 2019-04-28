Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команда играла плохо, но три очка важнее.

– Последние пятнадцать минут получились жаркими. Согласны?

– Да. С первых минут мы не играли так, как в предыдущих матчах. Сыграли плохо, но на данный момент три очка важнее.

– Какие мысли были, когда пропустили мяч?

– Такие матчи у нас уже были в прошлом сезоне, когда мы у себя дома теряли очки с командами, которые борются за выживание. Надо разобрать этот матч, посмотреть, какие ошибки мы допустили, и готовиться к следующей игре против "Арсенала". Это более сильный соперник, чем "Енисей". Он находится в хорошей форме и нам будет тяжело.

– "Зенит" реально достать?

– Пока есть шансы, мы в это верим. Сделаем все, чтобы достать "Зенит". Получится или нет – посмотрим. Но задача у нас стоит – сохранение места в Лиге чемпионов.

– Сегодня на матче был главный тренер сборной Польши. Были ли вы в курсе и давило ли это на вас?

– Да, я знал об этом. Он уже вчера приезжал к нам на базу, и мы с ним общались. Очень приятно, что он следит за нами. Мы с ним в постоянном контакте. Он не попал на нашу лучшую игру, но надеюсь, он видел те матчи, которые мы проводили раньше.

– О чем с ним говорили?

– О том, как будет выглядеть план после завершения чемпионата. У нас же будут два матча против Македонии и Израиля. Он лично хотел посмотреть на тренировку "Локомотива" и матч, потому что меня давно не было в сборной. Последний раз играл на чемпионате мира. Надеюсь, вернусь в сборную. (Елена Григорьевская)