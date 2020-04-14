«Люди посидели две-три недели и вылезли на улицу. Сразу выросло число умерших». Жесткие слова Комбарова

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» обратил внимание, что не все граждане соблюдают карантин и режим самоизоляции. По его словам, в этом может быть большая проблема.

— Смотрю на нашу статистку и новости, — сказал Комбаров. — Выезжал в магазин пару раз за продуктами и видел, сколько людей гуляет, кто-то на машине, кто-то на велосипеде. В итоге картина такая — люди посидели в изоляции две-три недели, с ними ничего не случилось и они вылезли на улицу. И сразу выросло число заболевших и умерших. Почему европейцы начали тренироваться? У них менталитет более эмоциональный. Они не могут сидеть на месте. Хотя в тех же Италии и Испании статистика очень плохая.

Мне кажется, лучше раздать футболистам индивидуальные программы и переждать этот карантин, потому что вакцину то пока не изобрели. Подстраховаться нечем. А как эта болезнь будет влиять в дальнейшем на спортсменов? Никто не знает. Нужно соблюсти строгий карантин для всех, перебороть эту пандемию, и потом уже всем вместе выходить на поле.

Матчи РПЛ после сыгранных 22 туров приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.