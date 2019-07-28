Лунев после победы над "Оренбургом" поздравил российских моряков с Днем ВМФ

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев после победы в матче 3-го тура РПЛ над "Оренбургом" (2:0) признался, что игра была зрелищной и тяжелой, сообщает официальный сайт питерцев.

Российский вратарь также поздравил российских моряков с Днем ВМФ, который отмечается 28 июля.

– Андрей, сегодня у вас было много работы. Какие ощущения от матча?

– Главное – выиграли, ощущения приятные.

– Одно из ваших спасений получилось просто сумасшедшим, что-то из области гандбола... Перенимаете технику?

– Нет, просто так получилось.

– Какой из таймов получился более напряженным лично для вас?

– Даже не знаю... Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником! – сказал Лунев в беседе с пресс-службой питерцев.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020