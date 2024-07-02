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Личка: «Шунину пока рано прощаться с футболом, он хочет стоять в воротах»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уход из команды голкипера Антона Шунина, у которого ранее закончился контракт с клубом.

«У Шунина закончился контракт. Он еще хочет играть. Прощаться рано с футболом, он хочет стоять на воротах. Он здесь с детства. Всю свою жизнь отдал клубу. Это надо уважать. Мало игроков, которые остаются верны одной команде. Антон отдал «Динамо» все. Думаю, что еще один или два года он будет играть», — сказал Личка журналистам.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение 37-летнему Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

«Мы обсуждаем такую возможность. С его стороны есть желание. Но он в хорошей форме и хочет продолжать играть. На Братский Кубок мы его пригласили», — добавил генеральный диреткор «Динамо» Павел Пивоваров.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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