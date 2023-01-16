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Сегодня, 17:07

Лукин рассказал, что Акинфеев устраивал игрокам ЦСКА проверки на знания истории клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин признался, что хорошо знает историю клуба и его легенд.

«Не расстраиваю ли Акинфеева проблемами в истории ЦСКА как Карпов? Нет. Мы на теории нам показывали старые нарезки. Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно. На сборах в бане Акинфеев тоже кому-то проверку устраивал по истории ЦСКА. Так я метнулся в комнату и нырял в конспекты по ЦСКА. Шучу, на самом деле я с детства ходил на стадион и знал все факты. И готов к новым вопросам!» — приводит слова Лукина Sport24.

На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-pokazal-na-olicha-znayesh-kto-eto-igrok-tsska-lukin-rasskazal-kak-akinfeyev-ustraival-proverku-po-istorii-kluba
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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