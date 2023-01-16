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Защитник ЦСКА Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино

Виктория Кравченко
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино.

«В детстве у меня был небольшой опыт съемок в кино и рекламе. Даже успел сняться в главной роли в рекламе Nike перед ЧМ-2018! Меня приглашали к участию в различных проектах — эпизодические роли в фильмах и сериалах. Соглашался, если находилось время. Это пошло на пользу: я стал раскрепощеннее.

Он назвал топ-сериалы, которые ему нравятся «Контакт», «Полицейский с Рублевки», «Бумажный дом», «Острые козырьки», — заявил Лукин для Sport24.

18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-zashchitnik-tsska-lukin-rasskazal-o-tom-kak-snimalsya-v-reklame-i-kino
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