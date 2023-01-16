Защитник ЦСКА Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино.

«В детстве у меня был небольшой опыт съемок в кино и рекламе. Даже успел сняться в главной роли в рекламе Nike перед ЧМ-2018! Меня приглашали к участию в различных проектах — эпизодические роли в фильмах и сериалах. Соглашался, если находилось время. Это пошло на пользу: я стал раскрепощеннее.

Он назвал топ-сериалы, которые ему нравятся «Контакт», «Полицейский с Рублевки», «Бумажный дом», «Острые козырьки», — заявил Лукин для Sport24.