Лукас Вера рассказал, почему покрасился в розовый цвет

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, почему решил перекраситься в розовый цвет.

«Я так уже делал. Просто решил покраситься в такой же цвет. Это никак не связанно с выходом фильма «Барби». Я так уже красился в Аргентине. Сейчас просто решил повторить», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Аргентинец перешел в «Оренбург» в июле 2022 года. 26-летний Вера провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.