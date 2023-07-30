Лукас Вера рассказал, почему покрасился в розовый цвет
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, почему решил перекраситься в розовый цвет.
«Я так уже делал. Просто решил покраситься в такой же цвет. Это никак не связанно с выходом фильма «Барби». Я так уже красился в Аргентине. Сейчас просто решил повторить», — приводит слова Веры «РБ Спорт».
Аргентинец перешел в «Оренбург» в июле 2022 года. 26-летний Вера провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|1
|0
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|4
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3
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|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
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|1
|1
|0
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|
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|1
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|3
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|0
|2
|0
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|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
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|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
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|0
|
16
|Факел
|2
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
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Сергей Божин
Факел
|2
|0
|2
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