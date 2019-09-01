Лукас Сантос прилетел в Москву. Завтра бразилец подпишет контракт с ЦСКА

Полузащитник «Васку да Гамы» Лукас Сантос вместе со своим агентом прибыл в Москву, где уже завтра пройдет медицинское обследование перед переходом в ЦСКА?, сообщил корреспонденту «СЭ» представитель 20-летнего хавбека Фабиано Фара.

— Мы приземлились в Москве. Скоро Сантос подпишет контракт, — сказал Фара.

Напомним, ЦСКА собирается арендовать Сантоса у «Васко да Гамы» до конца года. Он левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре «Васко да Гамы». В прошлом сезоне Сантос в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча. (Гоша Чернов)