Чавес — об игре против Месси: «Закрывались как только могли, но все равно уступили 0:2»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» поделился мнением об игре против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лео — суперигрок! Очень талантливый, умный и интеллигентный. Он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами. Против Аргентины мы играли в максимально оборонительный футбол. Закрывались как только могли, но все равно уступили 0:2... (матч ЧМ-2022, Месси забил и отдал голевую передачу. — Прим. «СЭ»)», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.