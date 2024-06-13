Горшков: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА будут всячески стремиться к титулу в будущем сезоне»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что в следующем сезоне РПЛ основными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство будут московские клубы.

«Полагаю, что московские клубы будут главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне. «Динамо», «Спартак» и ЦСКА будут всячески стремиться к титулу в будущем году. «Краснодар» большую часть этого сезона провел в лидерах премьер-лиги. Черно-зеленые, наверняка, тоже будут заявлять о претензиях на чемпионство. Но все-таки амбиции московских клубов в борьбе за трофей будут явно выше. Думаю, они и будут составлять конкуренцию «Зениту», — цитирует Legalbet Горшкова.

В сезоне-2023/24 чемпионом РПЛ в шестой раз подряд стал «Зенит», петербуржцы набрали 57 очков.