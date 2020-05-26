Лучано Спаллетти: «Кто однажды почувствовал себя петербуржцем, останется им навсегда»

Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил питерский клуб с днем рождения. Ему исполнилось 95 лет.

— Для меня огромная честь быть частью истории «Зенита». — цитирует итальянского специалиста официальный сайт клуба. - Когда я думаю о вас, всегда улыбаюсь! Потому что тот, кто внутри однажды почувствовал себя петербуржцем, остается им навсегда!

Хочу поздравить тебя с днем рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! — добавил Андре Виллаш-Боаш. - Для меня ты — особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время. Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит». С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придет день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку — продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!