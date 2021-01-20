Ловрен сравнил Ракицкого с ван Дейком

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, в чем его партнер по обороне Ярослав Ракицкий превосходит защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

— На сборах вы встретили защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Как он?

— Мы говорили о его восстановлении, о колене. Вы знаете, что у Виргила тяжелая травма — повреждены крестообразные связки. Причем когда это случилось, он сперва даже ничего не почувствовал: начинает идти — все нормально, а через несколько шагов становится все хуже и хуже. Но, я надеюсь, он вернется в строй скоро. Я посоветовал ван Дейку не форсировать возвращение к Евро-2020. Если будет риск рецидива, то лучше подождать. Он молод для центрального защитника, всего 29 лет. Крупные турниры в его карьере еще будут.

— Раньше вы играли в паре с ван Дейком, а теперь с Ракицким. В чем украинец лучше голландца?

— Яро? У него великолепная левая нога. Я думаю, даже правая нога Виргила не сравнима с левой ногой Яро. Технически Ракицкий отлично оснащен.

(Гоша Чернов)

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