Лопырева сравнила жесты Аршавина и Дзюбы

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Из всех футбольных жестов в России наиболее ярко выраженными были аршавинский, когда Андрей палец к губам подносил и жест Дзюбы. Какой вам нравится больше?

– Мне знаете, какой нравится? Когда футболисты под майку мяч прячут (смеется). Это означает, что кто-то из девушек ждет ребенка и еще один талантливый ребенок родится. Хорошо, Дзюба нравится больше. Я его всегда хвалю (смеется).

– Дзюба в интервью на вопрос, почему жена не ведет Instagram и не появляется на публике, ответил, что она, прежде всего мама, пусть следит за семьей, а социальную сеть будет вести сам Артем. Одобряете?

– В этой ситуации всегда говорю, что звезда в семье должна быть одна (смеется). В их семье звезда Артем. Он Лев по гороскопу, все внимание ему. Тем более работа обязывает быть активным в социальных сетях. Если супруга занимается семьей, это прекрасно, потому что рядом есть мужчина, который позволяет это делать. Счастье для любой девушки. Такая жена как я – это головная боль (смеется).

– Почему?

– У меня слишком много энергии, и усидеть на месте очень сложно, даже если сильно хочется. (Сергей Егоров, Александр Чурилин)

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