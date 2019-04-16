Лопырева рассказала, как Смолов поздравил ее с рождением сына

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поздравил свою бывшую девушку, известную телеведущую и посла ФИФА Викторию Лопыреву с рождением сына.

Модель стала мамой два месяца назад. Мальчика назвали Марк Лионель в честь знаменитого футболиста Лионеля Месси.

– Федор сказал, что рад появлению на свет еще одного Водолея (он тоже Водолей) и что, если нужна будет помощь в воспитании, он готов, – цитирует Лопыреву "Комсомольская правда". – Водолеи – непростые ребята, все видят под своим углом. Мы расстались, но остались в приятельских отношениях.

Первые полгода хочу проводить с маленьким как можно больше времени. Я кормлю грудью, делаю это сознательно, потому что это хорошо и для его иммунитета, и для формирования особой связи между мамой и ребенком.