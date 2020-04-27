Ломбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал лучшего футболиста, с которым играл. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

— Если говорить про сборную Бельгии, то это конечно, Кевин Де Брюйне и Эден Азар, — цитирует Ломбертса De Morgan. — В «Зените» это были Андрей Аршавин и Мигель Данни. Португалец мог поиграть в Италии или Испании, но провел отличное время в Санкт-Петербурге.

— А кто самый безбашенный?

— Сразу вспоминается вратарь Гленн Вербаухеде. Он скрасил мою молодость. Фернандо Риксен в «Зените» тоже был хорош. Он делал почти все, что запрещалось. Алкоголь, женщины. Его поймали на допинг-тесте, для него все закончилось с «Зенитом». Он взял меня под свое крыло, когда я оказался в Санкт-Петербурге. Дик Адвокат увидел и предупредил меня.