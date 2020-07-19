«Локомотив» занял второе место и сыграет вместе с «Зенитом» в групповом этапе Лиги чемпионов

«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Тинькоф РПЛ. Команда получила право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

После поражения «Краснодара» в перенесенном матче 23-го тура с «Динамо» (0:2). «Быки» потеряли шансы на второе место. Отрыв «Локомотива» от краснодарской команды перед последним туром РПЛ составляет 5 очков.

Ранее в групповую стадию Лиги чемпионов от России пробился чемпион страны «Зенит».