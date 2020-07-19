РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» занял второе место и сыграет вместе с «Зенитом» в групповом этапе Лиги чемпионов

22:38
Теги:

«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Тинькоф РПЛ. Команда получила право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

После поражения «Краснодара» в перенесенном матче 23-го тура с «Динамо» (0:2). «Быки» потеряли шансы на второе место. Отрыв «Локомотива» от краснодарской команды перед последним туром РПЛ составляет 5 очков.

Ранее в групповую стадию Лиги чемпионов от России пробился чемпион страны «Зенит».

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир