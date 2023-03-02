Широков назвал условие, при котором интрига во второй части сезона РПЛ сохранится

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о второй части сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.

«В нижней части турнирной таблице точно есть интрига. Вверху? Наверное. Все будет зависеть, как проведут первые 3-4 тура команды. Если «Зенит» будет терять очки, а «Спартак» нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).