"Локомотив" – "Рубин": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В понедельник, 15 июля, состоится заключительный матч первого тура РПЛ "Локомотив" – "Рубин". Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

Фаворитом этой встречи является московская команда, которая в прошлом году дважды побеждала казанцев, завершила сезон на втором месте, завоевала Кубок России, а в июне стала обладателем Суперкубка. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,50, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 500 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Рубина" – 8,00, на ничью – 4,10. В игре за Суперкубок против "Зенита" команда Юрия Семина показала атакующий, результативный футбол. Значит, в матче с соперником ниже классом "Локомотив" также может забить не один мяч. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,70, на "Тотал" меньше 2 – 2,10.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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