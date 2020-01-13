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«Локомотив» проходит медобследование в Лужниках без Смолова и Крыховяка

13:52

Футболисты московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Брайан Идову, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Никита Медведев, Дмитрий Рыбчинский проходят углубленное медицинское обследование в клинике спортивной медицины в Лужниках.

Планируется, что большинство остальных игроков, в том числе легионеры пройдут обследование на сборе в Испании. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

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