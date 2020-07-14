«Локомотив» показал, как готовится к игре с ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фрагменты тренировки в преддверии матча 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 16 июля на «РЖД Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.