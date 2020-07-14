«Локомотив» показал, как готовится к игре с ЦСКА
19:20
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фрагменты тренировки в преддверии матча 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 16 июля на «РЖД Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.
Готовимся к дерби ???#ЛокоЦСКА ? pic.twitter.com/gUu9UBHKRY— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 14, 2020
Начинаем вечернюю тренировку ? pic.twitter.com/uny77RTGHV— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 14, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...