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«Локомотив» показал, как готовится к игре с ЦСКА

19:20
Тренировка «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Тренировка «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фрагменты тренировки в преддверии матча 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 16 июля на «РЖД Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

Локомотив — ЦСКА

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