«Локомотив» опубликовал состав на летние тренировочные сборы

«Локомотив» огласил список игроков, которые будут участвовать в летних тренировочных сборах, стартующих в Баковке 16 июня.

Вратари: Гильерме, Даниил Худяков, Андрей Савин, Никита Матюнин.

Защитники: Тин Едвай, Марк Мампасси, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Артем Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Алексис Бека Бека, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Петров, Алексей Ларин, Даниил Попов, Андрей Никитин.

Нападающие: Ян Кухта, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц, Джирано Керк, Франсуа Камано, Вадим Раков.

Сегодня, 15 июня, футболисты московского клуба выйдут из отпуска и пройдут углубленное медицинское обследование.

Сезон-2021/22 «Локомотив» завершил на 6-м месте, набрав 48 очков в 30 матчах турнира.

8 июня клуб приобрел 21-летнего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона. В российской команде он будет выступать под 3-м номером.