«Ахмат» подписал двухлетний контракт с Тодоровичем

«Ахмат» объявил о подписании контракта с защитником Дарко Тодоровичем.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, соглашение с 25-летним боснийцем рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне защитник играл за грозненцев на правах аренды. Он принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Тодорович выступал за «Зальцбург», «Хайдук» и другие клубы.