Лесовой: «Не думаю, что в прошлом сезоне был единственный шанс прервать гегемонию «Зенита»
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой не считает, что в прошлом сезоне был единственный шанс прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.
«Я не думаю, что это был единственный шанс. Перед прошлым сезоном все то же самое говорили. А в итоге «Зенит» только в последнем туре стал чемпионом. Так что не думаю, что теперь не будет шанса отобрать у них золото. Все команды усиливаются. И рано или поздно эта гегемония прервется. Надеюсь, это случится уже в предстоящем сезоне», — цитирует Лесового «Известия».
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака лишь на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».
13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» в Волгограде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -