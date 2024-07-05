Тренер «Атлетико Тальерес» поблагодарил «Зенит» за приглашение на Летний Кубок
Главный тренер «Атлетико Тальерес» Вальтер Рибонетто прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче Летнего Кубка.
«Матч прошел позитивно. Противник очень высокой иерархии, готовая команда. Нам нужно лучше начинать готовиться, чтобы подготовиться к аргентинской лиге. Игроки физически хорошо показали себя против «Зенита», а что касается результата — в следующий раз мы надеемся его улучшить.
«Тальерес» первый раз за 40 лет выезжает из родного города Кордова в сторону Европы. Мы очень благодарны за то, что «Зенит» нас пригласил, и что мы можем участвовать в данном турнире. Очень довольны», — сказал Рибонетто.
В первом матче турнира «Зенит» разгромил «Сочи» (5:2).
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|В
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|Зенит
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|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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