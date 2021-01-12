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Самедов рассказал, какие задачи стоят перед ним в «Локомотиве»

16:05
Александр Самедов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Самедов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший игрок «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал свое назначение. Он был назначен старшим селекционером по молодежному футболу.

Самедов заявил, что очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап своей карьеры. Он надеется использовать свой опыт для развития молодых игроков. Бывший футболист отметил, что в его обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локомотива» U19 и «Казанки».

«Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», — цитирует Самедова пресс-служба «Локо».

36-летний Александр Самедов выступал за «Локомотив» в 2005-2008 и 2012-2016 годах. С командой он трижды стал бронзовым призером чемпионата России и три раза выиграл Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23382

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