«Локомотив» не общался с «Монцой» о возможном трансфере Биринделли

Председатель правления «Монцы» Адриано Галлиани ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Самуэле Биринделли в «Локомотив».

«Мы не общались с «Локомотивом», — сказал Галлиани «СЭ».

26-летний итальянец выступает за «Монцу» с лета 2022 года. В прошлом сезоне серии А он провел 21 матч и забил 3 гола. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,8 миллиона евро.