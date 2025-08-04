Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, что празднует голы в стиле Рональдиньо

Нападающий ЦСКА Алеррандро ответил «СЭ» на вопрос о праздновании гола в ворота «Зенита» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

— Что означает ваше празднование гола?

— Несколько лет праздную голы в таком ключе. Особого значения здесь нет. Три года назад я взял на вооружение данное празднование. Считаю его интересным, но особого значения — нет.

— Кто-то нашел аналогию с празднованием баскетболиста Джа Моранта.

— Если вспомнить Рональдиньо, который в 2013 году выступал за «Атлетико Минейро», то он так же праздновал гол. Может быть, я у него взял основу и немного перестроил под себя, — сказал Алеррандро «СЭ».

Алеррандро в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей и забил 1 гол.