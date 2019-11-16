«Локомотив» не обращался в «Монако» по поводу Оньекуру

По данным «СЭ», «Локомотив» не вступал в переговоры с «Монако» по поводу аренды нападающего Хенри Оньекуру. Ранее Completesports опубликовал информацию о том, что железнодорожники проявляют интерес к 22-летнему нигерийцу. Никаких контактов между москвичами и клубом из княжества по поводу форварда пока не было.

Оньекуру перешел в «Монако» прошлым летом и заключил многолетний контракт. Нападающему не удалось закрепиться в составе, он провел всего четыре матча. Очевидно, что в первой части сезона Леонарду Жардим делает ставку на других игроков, и нигерийцу нужно либо ждать, что кто-то из конкурентов получит травму или потеряет форму, либо уходить в аренду.

Как сообщали турецкие СМИ, нигерийца может снова арендовать «Галатасарай», где, впрочем, тоже хватает нападающих, включая экс-форварда «Монако» Радамеля Фалькао. (Александр Бобров)

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