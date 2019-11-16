Источник: «Локомотив» хочет арендовать нападающего «Монако»

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Монако» Генри Оньекуру. Московский клуб может арендовать 22-летнего нигерийца, утверждает Completesports.

Оньекуру перешел в «Монако» прошедшим летом и заключил контракт на 4 года. Однако футболист пока не может закрепиться в основном составе команды, проигрывая конкуренцию другим форвардам.

Также на Оньекуру претендует «Галатасарай». Турецкий клуб также готов арендовать игрока в зимнее трансферное окно.

Оньекуру уже выступал за «Галатасарай» в прошедшем сезоне на правах аренды. И в 31 матче он забил 14 мячей. В нынешнем сезоне нападающий провел только 4 встречи и отметился 1 результативной передачей.

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