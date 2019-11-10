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«Локомотив» — «Краснодар»: Крыховяк открыл счет

19:42
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В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотива» принимает «Краснодар». Счет в матче открыл полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк.

На 41-й минуте «Локомотив» получил право на штрафной. Удар Алексея Миранчука пришелся в перекладину, но первым на добивание успел Крыховяк, который отправил мяч в пустые ворота.

Локомотив — Краснодар

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