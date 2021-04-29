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Шварц: «Каждая из трех предстоящих встреч «Динамо» — маленький финал»

12:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях клуба.

«Мы дополнительно не встречались в последнее время с руководством клуба. Все понимают наши задачи. Каждая из трех предстоящих встреч — маленький финал. Мы серьезно к ней готовимся, понимаем всю плотность в таблице. Важно сейчас предоставить на публику всю работу, которую мы проделали за это время. Для «Динамо» это определенный вызов, все в наших руках.

Мы сейчас не говорим, что будет летом. Слай выкладывается на каждой тренировке и профессионально подходит к своему делу. Сейчас пока все мысли о ближайших трех матчах», — сказал Шварц.

(Сергей Федоров)

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