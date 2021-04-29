Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях клуба.

«Мы дополнительно не встречались в последнее время с руководством клуба. Все понимают наши задачи. Каждая из трех предстоящих встреч — маленький финал. Мы серьезно к ней готовимся, понимаем всю плотность в таблице. Важно сейчас предоставить на публику всю работу, которую мы проделали за это время. Для «Динамо» это определенный вызов, все в наших руках.

Мы сейчас не говорим, что будет летом. Слай выкладывается на каждой тренировке и профессионально подходит к своему делу. Сейчас пока все мысли о ближайших трех матчах», — сказал Шварц.

(Сергей Федоров)