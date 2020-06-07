«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на матч. Игра пройдет в закрытом режиме

Стали известны составы «Локомотива» и «Динамо» на контрольный матч. Игра пройдет в закрытом режиме, по просьбе железнодорожников без трансляции. На матче не сможет присутствовать новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который должен пройти двухнедельный карантин.

«Локомотив», стартовый состав: Гильерме, Игнатьев, Мурило, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Ал.Миранчук.

«Динамо»: Шунин, Соснин, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Школик, Каборе, Шиманьски, Панченко, Рауш, Данилин.

Запасные — Лещук, Мицаев, Плиев, Жоаузинью, Хильемарк, Паршивлюк, Карапузов, Зорин, Н'Жи, Рыков, Нойштедтер, Юсупов.