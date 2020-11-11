«Локомотив» и «Аталанта» обменялись шутками о братьях: «Не переживайте, вы получите А. Миранчука»

«Локомотив» отреагировал на видео сборной России, в котором приняли участие полузащитники Антон и Алексей Миранчуки.

На видео братья-близнецы «спорили», кто из них в этот раз поедет в «Аталанту». Выиграл Антон.

«Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», — написала пресс-служба «железнодорожников». Клуб из Бергамо ответил эмодзи с закрытыми глазами.

«Не переживайте, вы получите А. Миранчука», — добавил «Локо».