«Локомотив» и «Аталанта» обменялись шутками о братьях: «Не переживайте, вы получите А. Миранчука»
13:21
«Локомотив» отреагировал на видео сборной России, в котором приняли участие полузащитники Антон и Алексей Миранчуки.
На видео братья-близнецы «спорили», кто из них в этот раз поедет в «Аталанту». Выиграл Антон.
«Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», — написала пресс-служба «железнодорожников». Клуб из Бергамо ответил эмодзи с закрытыми глазами.
«Не переживайте, вы получите А. Миранчука», — добавил «Локо».
Кажется, нас раскрыли ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 11, 2020
Не показывайте это видео @Atalanta_BC ? https://t.co/EhEZYugWzq